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Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı hazırlıkları başladı

Bozüyük’ün eşsiz doğal güzelliklerinden olan Kömürsu Yaylası’nda yapılacak Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı hazırlıkları başladı.

Bozüyük'ün eşsiz doğal güzelliklerinden olan Kömürsu Yaylası'nda yapılacak Bozüyük Belediyesi Gençlik Kampı hazırlıkları başladı.


Belediye, Kent Konseyi ve AKUT Bozüyük Ekibi işbirliği ile ilki 2019 Ağustos ayında gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören doğa kampı için yer tespiti yapıldı. Alan kısa süre içerisinde belediye personeli ve AKUT Bozüyük ekibi tarafından temizlenerek düzenlendi. Ağustos ayı başında yapılması planlanan, hafta sonu 2 gece 3 gün sürecek olan kamp etkinliği için gerekli tüm çalışmalar Bozüyük Belediyesi tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor. Katılımcılar etkinlikte profesyonel AKUT Bozüyük Ekibi ve belediye personellerinin nezaretinde doğada yaşam konulu eğitici çalışmalar yapacaklar, eğlenerek öğrenecekler ve unutulmaz bir hafta sonu geçirecekler.

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