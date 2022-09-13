Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi hizmete girdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapımı tamamlanan, Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakım Evi düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

Geçtiğimiz hafta uyum programı dâhilinde minik öğrencilerini ağırlayan tesisin açılış töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Açılış törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, Belediye Meclis Üyesi İsmail Özcan, minik öğrenciler, öğrenci velileri ve yakınları katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu “Bu tesisin açılışını Anneler Günü'nde yapmıştık, bir çoğunuz biliyorsunuz. Onun için böyle mükerrer mükerrer şov yapar gibi açılışları sevmiyorum ben. Ama burada, bu eğitim döneminde yavrularımızın velileri, onların yakınları kendi kendimize bir açılış yapalım istedim. Onun için böyle bir açılış düzenliyoruz. Çok özene bezene yaptık, bir haftadır görüyorsunuz, evlatlarımız burada. İnşallah kazasız, belasız güzel bir dönem olur diye düşünüyorum. Burada küçük yavrularımızı en az siz velilerimiz kadar bizler, bizim çalışanlarımız sahiplenecekler, sahipleniyorlar, bunu biliyorsunuz” dedi. Başkan Bakkalcıoğlu tesisin hayırlı olması temennisiyle, minik öğrenciler ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Daha sonra protokol üyeleri, öğrenciler ve veliler yan bahçede düzenlenen tören alanına geçti. Burada geçtiğimiz hafta yapılan uyum haftası etkinliklerine katılan ve bu süreci başarılı bir şekilde tamamlayan minik öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.