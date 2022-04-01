Bozüyük Belediyesi iftar çadırı ramazan için hazırlanıyor

Bozüyük'te Ramazan ayı nedeniyle Bozüyük Belediyesi tarafından iftar çadırı kuruluyor.

Kurulum çalışmaları Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen iftar çadırı Aşevi ile Kasımpaşa Camii arasındaki alana kurularak Ramazan ayının ilk gününden, son gününe kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek. Bozüyük Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir hayırseveri ihtiyaç sahipleriyle buluşturduğu iftar çadırı 2 yıldır pandemi kuralları gereğince kurulamamıştı.