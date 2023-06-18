Bozüyük Belediyesi ilaçlama çalışmalarına hız verdi

Bozüyük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde özellikle sivrisinek popülasyonunun yoğunlukta olduğu sulak alanlarda ve kanal çevresinde ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak sürdürürken, çalışmalar ilçe genelindeki yeşil alanlarda ve ağaçların yoğun olduğu bölgelerde devam ediyor. Ayrıca ilaçlama programına önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması nedeniyle kene ilaçlaması da dahil edilecek. Bozüyüklülerin haşere ve sineklerden uzak, sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmesi amacıyla, otomatik makinelerle ve düzenli olarak yapılan ilaçlama çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği çevre ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor.