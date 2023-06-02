Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden başarılı yılan operasyonu

Bozüyük'te bir araçta bulunan yılan, özenle bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne, Yeni TOKİ bölgesinde yol kenarındaki yeşil alanda park etmiş halde bulunan bir aracın arka davlumbazında yılan olduğu ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, araca giren yılanı, uzun süren uğraşlar sonucu çıkarttı. Yılanın zarar görmeden yakalanması için özen gösteren itfaiye ekipleri yılanı gerekli aparatlar ile kontrol altına aldı. Daha sonra zehirsiz bir yerel tür olan yılan, Bozüyük Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaşam alanından uzak bir noktada doğaya bırakıldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yılan vakalarıyla karşılaşılabileceğine dikkat çeken yetkililer vatandaşların gördükleri yılanları, öldürmek yerine ilgililere haber vererek doğanın dengesinin korunmasına katkı sağlayabileceklerini belirttiler.