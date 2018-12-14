Bozüyük Belediyesi kırsaldaki sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı

Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü tarafından Bozüyük ilçesine bağlı Ormangüzle ve Erikli köyü kırsalına kimliği belirsiz kişilerce bırakılan sokak hayvanlarına yapılan mama ve su desteği kış aylarında da devam ediyor. “Onlar Bize Emanet” diyerek sokak hayvanlarının bakımları konusunda çok hassas davranan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın talimatları ile bölgede bulunan sokak hayvanlarına gıda ve diğer takviyeler düzenli olarak yapılırken, ekipler çalışmaların kış aylarında da devam edeceğini ve bu hayvanların her ihtiyaçlarının karşılanacağını belirttiler.