Bozüyük Belediyesi Sanatevi 17 Nisan Pazar günü açılıyor

Başkan Bakkalcıoğlu, bir süredir faaliyetlerini sürdüren Bozüyük Belediyesi Sanatevi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyareti sırasında açılış müjdesini de veren Başkan Bakkalcıoğlu “Sanatevi, Bozüyük'ün tarihi ve kültürel mirasını günümüze aktaran, bizim restore ettiğimiz çok değerli bir bina. Sanatevinin bahçesiyle birlikte bir de Gülümse Kafemiz var. Özel çocuklarımızın sosyalleşeceği bu kafemizde ve atölyelerinde çocuklarımız ömür boyu çok mutlu olacaklar. 17 Nisan Pazar günü buranın açılışını yapıyoruz. Hepinizi bekliyorum. Her şey çok güzel olacak” dedi.