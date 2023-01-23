Bozüyük Belediyesi Sanatevi Sömestir Atölyeleri "P4C" eğitimi ile başladı

Yoğun ilgi gören Sanatevi Sömestir Atölyeleri'nin Sanatevi'nde gerçekleşen ilk gününde PC4 (Çocuklar İçin Felsefe) eğitimi yer aldı. Eğitimde P4C eğitmeni Canan Çağdavul gün boyunca atölyelere katılan öğrencilere; düşündüklerini dillendirirken nedenini ifade etmek ve gerekçelendirmenin önemi üzerine bilgi verdi. Felsefik düşüncenin temelini oluşturmak için son derece önemli olan bu eğitimde çocuklar pek çok bilgi edinirken aynı zamanda özgüven kazandı. Sömestir atölyeleri yarın resim atölyesi eğitimleri ile devam edecek.