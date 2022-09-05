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Bozüyük Belediyesi Sanatevi Yaz Sonu Atölyeleri sona erdi

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde düzenlenen Yaz Sonu Atölyeleri ile sone erdi.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen Yaz Sonu Atölyeleri ile sone erdi.


Yaz sonu atölyelerinde Orff (Kaynaştırma) Atölyesi, Yazdım, Çizdim, Oldu Atölyesi, Akıl Oyunları Atölyesi, İğneyle Resim Yapılır mı? İmza Günü/Etamin Atölyesi, Kurabiye Canavarları/ Unutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları, Ziraat ve Doğa Günü Atölyesi ile Hacivat Karagöz Oynatım Atölyesi yer aldı. İğneyle Resim Yapılır mı? İmza Günü/Etamin Atölyesi'nde Yazar ve Etamin eğitmeni Esra Şen çocuklara etamin işlemesini anlatarak, geleneksel bir yöntem olan etamin ile modern kodlama yöntemini harmanlayarak hazırlamış olduğu kitabını çocuklar için imzaladı. Kurabiye Canavarları/ Unutulmaya Yüz Tutmuş Sokak Oyunları Atölyesi'nde de çocuklar kendi elleri ile kurabiye hamuru hazırladılar. Hünerli elleri ile tepsiye dizdikleri kurabiyeler pişerken de neşeli oyunlar oynadılar. Çocuklar pişen kurabiyelerini ailelerine ve Meclis Üyelerine ikram ettiler.

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