Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde eğlenceli yaz atölyeleri devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından Sanatevi'nde düzenlenen Yaz Atölyeleri tüm hızıyla devam ederken özel gereksinimli bireyler için düzenlenen atölyelerde yoğun ilgi görüyor.

Çocukların farklı etkinliklerle buluşacağı, yaşıtlarıyla sosyal iletişim kuracakları, sanatsal ve kültürel alışverişlerde bulunacakları bir merkez olma özelliğine sahip olan Bozüyük Belediyesi Sanatevi eğlenceli yaz atölyeleri ile yaz boyunca çocuklarla ve gençlerle buluşmaya devam ediyor. Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen kukla ve oyuncak atölyesi, ebru atölyesi ve resim atölyesinde çocuklar sosyalleşirken aynı zamanda kaliteli bir tatil dönemi geçiriyorlar. Katılımcılar atölyelerde Özel Eğitim Öğretmeni Esin Özyetkin, resim eğitmeni Seda Çetinsoylu ve kukla eğitmeni Şafak Dağarslan nezaretinde eğlenceli etkinliklerle birbirinden güzel ürünler meydana getiriyor. Devam eden atölye çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren veliler ise Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederek “Öncelikle belediyemize bu imkânı özel gereksinimli bireylere ve biz ailelerine tanıdığı için teşekkür ederim. Severek geliyoruz. Çocuklar için güzel, sosyalleşiyorlar, kendilerinin farkına varıyorlar. Onlar birer birey onları toplum içine katmak için bu şekilde etkinliklerin ve faaliyetlerin daha çok artmasını ve onları dışlamak yerine toplum içine katmak için böyle etkinliklerin desteklenmesini istiyoruz” dediler.