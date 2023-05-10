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Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde engelli bireylere yönelik atölye çalışmaları başladı

Bozüyük Belediyesi Sanatevi’nde düzenlenen çeşitli atölye çalışmaları ilgi görüyor.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen çeşitli atölye çalışmaları ilgi görüyor.


Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Engelliler Haftası nedeniyle engelli bireylere yönelik olarak düzenlenen ve 2 hafta boyunca devam edecek olan atölye çalışmaları başladı. Engelli bireylere yönelik seramik ve kukla yapım atölyeleri hazırlandı. Öğrencilerin merakla ve büyük bir istekle gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları renkli görüntülere sahne oluyor.

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