Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde engelli bireylere yönelik atölye çalışmaları başladı

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen çeşitli atölye çalışmaları ilgi görüyor.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi'nde Engelliler Haftası nedeniyle engelli bireylere yönelik olarak düzenlenen ve 2 hafta boyunca devam edecek olan atölye çalışmaları başladı. Engelli bireylere yönelik seramik ve kukla yapım atölyeleri hazırlandı. Öğrencilerin merakla ve büyük bir istekle gerçekleştirdikleri atölye çalışmaları renkli görüntülere sahne oluyor.