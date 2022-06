Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu konseri yoğun ilgi gördü

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde bağlama ustası ve koro şefi Mehmet Uysal yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, 24 türküyü koro ve solo olarak Bozüyüklüler için seslendirdi. Salonun tamamen dolduğu programda izleyenler neşeli türkülerle eğlendi, duygusal türkülerle hüzünlendi ve tüm türkülere eşlik etti. Konser programının sonunda ise saz heyeti, koro ve solistler, izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Konserin sonunda Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu ve Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu koristleri koro ve saz ekibine çiçek takdim etti. Ardından programa eşi Merih Bakkalcıoğlu ile katılan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sahneye gelerek Koro Şefi Mehmet Uysal'a ve programı sunan Mete Ayaz'a çiçek takdim ederek koroya ve saz heyetine teşekkür etti.

"Salgın sonrası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarımız çok büyük başarı elde ediyor"

Yaptığı konuşmada çok keyifli bir akşam geçirdiklerini belirten Başkan Bakkalcıoğlu “Yurdun her yerini dolaştık. Anadolu'yu Ardahan'dan Denizli'ye, Trakya'dan Şanlıurfa'ya her yöreden ülkemizin zenginliğini, çeşitliliğini belirten o güzel türküleri dinledik. Ama bunun özel tarafı şu; bu türküleri bizim içimizden yetişen değerli bir Hocamızın düzenlediği ve eğittiği ve yine içimizden birilerinden oluşan bu değerli çiçeklerle, onların oluşturduğu koromuzdan dinledik. Biz Bozüyük'te kültürün, sanatın, müziğin, sporun, her yerine belediye olarak katkı verip, sizlere her imkânı sunmaya çalışıyoruz. Bu bizim yaklaşım tarzımız. Onun için çokta mutlu oluyoruz. Salgın sonrası Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarımız çok büyük başarı elde ediyor. Ben izlerken sanki profesyonel bir koroyu izliyormuşum gibi, bir üniversite, bir konservatuar korosu gibi çok büyük haz alarak izledim. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.