Bozüyük Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarına yeniden başladı

Yaklaşık 2 yıllık bir pandemi sürecinin ardından yeniden belediye bünyesi altında çalışmalarına başlayan Türk Sanat Müziği Korosu, birbirinden güzel sanat müziği eserlerini Bozüyüklüler için icra etmeye hazırlanıyor. Metristepe Kültür Merkezi'nde yaklaşık 40 kişilik bir ekiple koro şefi Murat Küçük eşiliğinde haftada 2 gün çalışmalara başlayacak olan koro, Bozüyüklüler için seçkin eserlerden oluşacak bir konser hazırlığı içerisine girecekler. Yeni başlayan koro çalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulunan koro şefi Küçük, "Koromuzun çalışmalarına başlamasında başta Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere Başkan Yardımcımız Ali Şahinoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.