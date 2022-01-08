Bozüyük Belediyesi'nde 'Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi' imzalandı

Bozüyük Belediyesi ve Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yapılan görüşmelerin sonunda 2022-2024 yıllarını kapsayan 'Memur ve Sözleşmeli Memur Sosyal Denge Tazminatı' sözleşmesi imzalandı.

Bozüyük Belediyesi Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imza töreni Başkanlık makamında gerçekleştirildi. İmza törenine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Türk Yerel Hizmet Sendikası Eskişehir-Bilecik-Sakarya Şube Başkan Yardımcıları Cavit Yıldırım, Aydın Subaşı, Mustafa Çetin ve Mehmet Yavuz, Türk Yerel Hizmet Sendikası Bilecik İl Temsilcisi Cemal Temel, sendikanın belediye temsilcisi Engin Manav, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu ve Mehmet Ali Karasu ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Naci Tura katıldı.

Yapılan anlaşmanın ardından Türk Yerel Hizmet Sendikası temsilcileri Bozüyük Belediyesi'nde çalışan 657'ye tabi devlet memurları adına Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler.