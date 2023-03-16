Bozüyük Belediyesi'nden deprem bölgesine mont yardımı

Afet Yardım Aracı depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a ulaştı.

Afet Yardım Kampanyası bünyesinde Bozüyük Belediyesi tarafından temin edilen çeşitli bedenlerde 400 adet kışlık mont belediye görevlilerince Kahramanmaraş'taki Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Koordinasyon Merkezi'ne teslim edildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan Afet Yardım Kampanyası kapsamında deprem bölgesine gönderilen yardımlar birer birer deprem bölgelerine ulaşarak depremzedelere destek olmaya, onların yaralarını bir nebze olsun hafifletmeye devam ediyor.