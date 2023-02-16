Bozüyük Belediyesi'nden depremzedelere “sosyal market” ve cansuyu desteği

Kısa sürede hazır hale getirilen sosyal market ile depremin ardından Bozüyük'e gelen vatandaşlar acil ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılarken Bozüyük Belediyesi'nin Cansuyu projesi kapsamındaki sosyal destek kartları ile de aylık olarak bin 100 TL'lik nakdi yardımlardan faydalanacaklar.

Bozüyük Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından başlattığı yardım seferberliğini Bozüyük'e gelen afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için de sürdürüyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde kurulan 'Sosyal Market' dâhilinde ekipler, depremin ilk gününden beri yardım kampanyasına yoğun bir katılım sağlayarak destek olan Bozüyüklülerin getirdiği yardımları tasnifleyerek depremzedelere ulaştırılmasını sağlıyor. Bozüyük Belediyesi sosyal markette kışlık kıyafet, ayakkabı, mont gibi her türlü giyim eşyasından kişisel temizlik ürünlerine çeşitli gıda malzemelerinden anne ve çocuklar için birçok eşya yer alıyor. Ayrıca depremzedeler Bozüyük Belediyesi'nin Cansuyu projesine dâhil edilerek kendilerine verilen sosyal destek kartları ile aylık olarak 550 TL nakdi yardım ile nisan ayına kadar ödenecek olan 550 TL yakıt desteğinden faydalanacaklar.