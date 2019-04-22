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Bozüyük Belediyesi'nden mezarlıkta temizlik çalışmaları

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe mezarlığında başlatılan genel temizlik ve bakım çalışmaları devam ediyor.


Bozüyük ilçe mezarlığında yılın belli dönemlerinde ve düzenli aralıklarla temizlik çalışması yapan Bozüyük Belediyesi ekipleri Ramazan ayı öncesinde mezarlık genelinde bakım ve temizlik çalışmalarına başladı. Kış aylarının ardından havaların ısınması ile birlikte çalışmalara hız veren ekipler çalışmalar kapsamında ağaç budama, sırt tırpanı ile ot temizliği ve çapa yaparak mezarlık içerisinin temiz ve bakımlı olmasını sağlıyor.

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