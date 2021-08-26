Bozüyük Belediyesi'nden muhteşem Kurtuluş Günü etkinlikleri

Bozüyük'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü kutlamaları kapsamında Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, düzenlenen etkinliklere tüm Bozüyüklüleri davet ederek “Güzel ilçemiz düşman işgalinden 99 yıl önce 4 Eylül günü kurtarıldı. Kurtuluşumuzun yıldönümünde 4 Eylül gününü büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Öncesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramımızı aynı coşku ile kutlarken yerel sanatçılarımızın sahne alacağı konserlerimiz de olacak. Geçen yıl pandemi nedeni ile kutlayamadığımız kurtuluş günümüz için bu yıl görkemli bir program hazırladık. Programlara katılmanızı diler, hepinizi sevgilerimle kucaklarım” dedi.

Kutlama programı belli oldu

Kurtuluş Günleri etkinlikleri kapsamında Yeşilkent Mahallesi Amfi Tiyatro'da yapılacak konser programlarında yerel sanatçılar sahne alacak. Saat 21.00'de başlayacak konserlerde 29 Ağustos Pazar günü Grup Fazla, 31 Ağustos Salı günü Osman Savaş ve Serkan Kıranlı, 1 Eylül Çarşamba günü Yunus Emre Sert, 2 Eylül Perşembe günü Murat Küçük ve 3 Eylül Cuma günü Olcay Gülpınar sevenleriyle buluşacak. Yerel sanatçı konserlerinin öncesinde sahne genç yeteneklere bırakılıp 1 saatlik “Sahne Senin” bölümü yer alacak. Bu bölümde sahneye çıkmak, yeteneklerini sergilemek ve sahne deneyimi yaşamak isteyen herkes 27 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'ne başvurarak kayıt yaptırabilir. Tüm Bozüyüklülerin davetli olduğu kurtuluş etkinlerinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.