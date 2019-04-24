Bozüyük Belediyesi'nden otopark sorununa çözüm

Bozüyük'te özellikle ana cadde üzerinde ve çevresinde araç yoğunluğu nedeni ile yaşanan otopark sorununu Bozüyük Belediyesi halkla birlikte çözüyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun verdiği talimatla, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, şehir merkezine yakın noktalarda boş ve kullanılmayan araziler, arazi sahiplerinin rızası alınarak, otopark haline getiriliyor. İlçenin en önemli sorununu büyük oranda ortadan kaldıracak olan proje ile vatandaşlar araçlarını ücretsiz olarak düzenleme yapılan alanlara park edebilecek.

Otopark sorununa çözüm olacak proje, ilk etapta Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi ve Ürgen Paşa Caddesi üzerinde bulunan araziler ile başlarken, kentin çeşitli noktalarında devam edecek.