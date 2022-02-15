İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük Belediyesi'nden polis adaylarına ücretsiz hazırlık kursu

POMEM/PYMO fiziki yeterlilik sınavlarına girecek adaylar, hazırlıklarını Bozüyük Belediyesi tarafından açılan ücretsiz spor kurslarında gerçekleştiriyor.


Alanında uzman spor eğitmenler eşliğinde, ücretsiz olarak verilen POMEM fiziki yeterlilik sınavı kursları adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Eğitimler Yeni Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilirken, yaklaşık 70 kursiyer POMEM ve PMYO giriş sınavlarında tabi olacakları parkurların benzeri koşullarda eğitim görüyor. Polis olabilmek için yoğun bir şekilde çalışan kursiyerler kendilerine bu imkânı sunan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ettiler.

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