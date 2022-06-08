Bozüyük Belediyesi'nden yangın eğitimi

Eğitim çalışmaları dahilinde Bozüyük Anaokulu öğrencilerine Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından uygulamalı yangın eğitimi verildi. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın konusunda gerekli tüm bilgiler verilerek yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. İtfaiyeci montu giyerek yangın söndürme hortumu ile pratik yapan miniklere kek ve meyve suyu ikram edildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından ayrıca Yeşilkent Mahallesi'nde hizmet veren Bozüyük Devlet Hastanesi personeline temel yangın söndürme eğitimi verildi. Hastanenin bahçesinde yapılan eğitim çalışmasına hastanede görev yapan tüm personel katılırken yangın eğitimi de deneyimli ve profesyonel itfaiyeciler tarafından uygulamalı olarak verildi. Eğitim çalışmasında personele öncelikle yangın çeşitleri, yangın anında ne yapmaları gerektiği, yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, yangın anında ivedilikle kimlere haber verileceği, doğalgaz ve elektrik yangınlarında nasıl davranılması ve ne tür önlemler alınması gerektiği anlatıldı. Personele ayrıca yangın söndürme cihazları hakkında bilgi verilerek, nasıl kullanılması gerektiği uygulamalı olarak gösterildi. Eğitim çalışmasında tüm personel yangın söndürme tüpünü tek tek kullanarak yangın söndürme tatbikatı yaptı.