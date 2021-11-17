Bozüyük Belediyesi'nin bütçesi 167 milyon lira olarak belirlendi

Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığı'nda yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda bir önceki toplantıda Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 5 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İlk olarak 2022 yılı Performans Programı AK Partili Belediye Meclis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilirken ardından 2022 Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülmesi konusu, 2022 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi konusu, 2022 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi konusu ve 2022 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi konusu da yine AK Partili Belediye Meclis üyelerinin red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.