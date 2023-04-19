Bozüyük Belediyesi'nin iftar yemeğinde buluştular

Bozüyük Belediyesi tarafından 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde düzenlenen iftar yemeğine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Milletvekili Yaşar Tüzün, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sendika temsilcileri, muhtarlar, kanaat önderleri, il ve belediye meclis üyeleri ile basın mensupları katıldı.

Misafirlerle tek tek görüşerek 'Hoş geldiniz diyen Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekiler misafirlerine hayırlı iftarlar dilediler. Ezanın okunması ile birlikte dualar eşliğinde oruçlar açılarak iftar yemeği yendi.

"11 tır yardımı deprem bölgelerine gönderdik"

Yemeği ardından misafirlerine hitaben bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu misafirlerine tekrar hoş geldiniz diyerek “Bizler Belediyemizce bir iftar yemeği yapalım, sizlerle birlikte olalım istedik. Allah oruçlarınızı kabul etsin ve gelecek olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun. Bildiğiniz üzere ülkemiz bir kaç yıldır çok ağır bir salgının etkisi altındaydı. Ülkece bu salgından tam kurtuluyoruz derken, 500 yılda bir olan bir deprem yaşadık ve ülkemizin 11 ili çok büyük hasar gördü. Bunun üzerine hepimiz Bozüyük olarak seferber olduk. Bu birlik ve beraberliği salgında da gösterdik, maskeden gıda yardımına esnafların desteklemesi gibi pek çok konuda yardımcı olmak istedik. Depremde de bir olarak Bozüyük Belediyesi olarak tam 11 tır yardımı deprem bölgelerine gönderdik. Şu anda bir kepçe ve kamyonumuz deprem bölgesinde çalışmalarına devam etmekte. Bozüyüklü insanlarımızın oluşturduğu bu katkılar o bölgedeki insanlarımıza helal olsun" dedi.

Konuşmasının devamında iftar yemeğinin verildiği 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi'nin geçen sene tamamlandığını belirten Başkan Bakkalcıoğlu “Burada düğünler oluyordu ama ilk kez böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bir kez daha bizimle birlikte olan herkesi selamlayarak hepinizin ramazanlarını kutluyor, önümüzdeki Ramazan Bayramının ailenize ve sevdiklerinize güzellikler getirmesini diliyorum” dedi