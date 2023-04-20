Bozüyük Belediyesinin minik başkanı makam koltuğuna oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bozüyük'te Saffet Şeker İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Bahar Emir Bozüyük, belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Minik Emir, öğrencilerin güvenli geçişi için kasis ve okulun bahçesine yumuşak zeminli çocuk oyun alanı istedi.

Dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, makam koltuğunu Bahar Emir'e devretti. Başkan Bakkalcıoğlu'na çiçek takdim ettikten sonra makam koltuğuna oturan çocuk başkan Bahar Emir, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103'üncü yıl dönümünde ben burada olmaktan dolayı gururluyum ve mutluyum. Bizleri yarının büyükleri diyerek onurlandıran bizlere güvenen, bizlere tüm haklarımızı kazandıran başta sevgili Atam Mustafa Kemal Atatürk'e ve bizleri burada konuk eden Bozüyüğümüzün Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Yurdumdaki ve dünyadaki tüm çocukların çok ama çok mutlu olmalarını istiyorum. Biz çocuklar gülen, mutluluklar saçan bir dünyada yaşamak istiyoruz. Bu yüzden siz sevgili büyüklerimizden bizlere yemyeşil ormanlarıyla, masmavi sularıyla barış ve sevgi içinde bir dünya bırakmanızı istiyoruz. Bizler yani yarının büyükleri ve sahipleri sizin bize miras olarak bıraktığınız bu dünyaya sahip çıkmak için çok çalışıyoruz ve daha da çok çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi.

"Gelecek sizsiniz, gelecekte ülkeyi de siz yöneteceksiniz"

Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Başkan Bakkalcıoğlu, çocuk Başkan Bahar Emir'e akıllı saat, Nutuk ve Türk bayrağı hediye ederek, "Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Geleceğin güzel olsun, ülkemizin de geleceği güzel olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi onore ettiniz. Gelecek sizsiniz, gelecekte ülkeyi de siz yöneteceksiniz. Kaymakam olacaksınız, belediye başkanı olacaksınız, milletvekili olacaksınız. Görevlerinizi mutlaka güzel bir şekilde yapacağınıza ben inanıyorum. Çocuklarımızın geleceği sahipleneceğine inanıyorum. Atatürk'ü onun kurduğu Cumhuriyeti ilelebet payidar tutacaksınız, buna inanıyorum" diye konuştu.

"Öğrencilerin güvenli geçişi için kasis ve okulun bahçesine yumuşak zeminli çocuk oyun alanı istiyoruz"

Ardından başkanlık koltuğuna oturan Bahar Emir, okulunun önünde bulunan Fahri Korutürk Caddesi'ne öğrencilerin güvenli geçişi için kasis ve okulun bahçesine yumuşak zeminli çocuk oyun alanı istedi. Son olarak minik belediye başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü de arayarak öğrencilerin güvenliği için okul bahçesinin duvarlarının yükseltilmesi istedi.

Daha sonra çocuk Başkan Bahar Emir, Başkan Bakkalcıoğlu ile belediyenin kültür ve sanat faaliyetleri hakkında görüşerek sanatevinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.