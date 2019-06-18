Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Bıçakcı, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına atandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaklaşık 16 aydır Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Mahmut Bıçakcı, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Bozüyük Başsavcılığına ise Erzurum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çepni atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2019 yılı ana kararnamesine göre Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mahmut Bıçakcı, ilçede kısa süre görev yapmış olmasına rağmen kurumlar arasında uyumlu çalışması ve ilçedeki güven ve huzur ortamının sağlanması noktasında çaba sarf ederek takdir topladı. Adaletin hakim olduğu bir yapı içerisinde görevini yerine getirmeye çalışan Başsavcı Bıçakcı'nın, ilerleyen günlerde yeni görev yeri olan Bayburt'a hareket edeceği öğrenildi.

Bozüyük Başsavcılığına ise Erzurum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çepni atandı.