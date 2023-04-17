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Bozüyük ekibi Yıldız Kızlar Eskişehir grubunu 2. sırada tamamladı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Eskişehir’de düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği müsabakalarında elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet sonucunda grubunda 2.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Yıldız Kızlar Voleybol Takımı, Eskişehir'de düzenlenen Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği müsabakalarında elde ettiği 2 galibiyet 1 mağlubiyet sonucunda grubunda 2. oldu.


İlk gün müsabakasında Tepebaşı Gençlik Spor Kulübü'ne 3-0 mağlup olan kızlarımız ikinci gün Afyon Gençlik Spor Kulübü'nü 3. günde de Kütahya Gençlik Spor Kulübünü 3-0'lık skorlarla yenerek grubunu 2. sırada tamamladı.

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