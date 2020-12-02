Bozüyük Engelliler Derneği Başkanı Çelik'in 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Başkan Çelik, mesajında “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlama günü değil engelli haklarının, engellilerin sorunlarının, kentsel yaşamda erişilebilirliğin, engellinin yaşam kalitesini artırmak için şimdiye kadar yapılanların ve şimdiden sonra yapılacakların muhasebe yapılacağı gündür. Bizler dernek olarak hak ve hizmet temelli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Engelsiz yarınlar için toplum bilinçlenmesi, kamusal dinamiklerin daha aktif duyarlılık ile hareket etmesi engelli vatandaşların sorunlarını çözmesi gerektiğini savunuyoruz. İstihdama katılamayan engellilerin 2022 maaşlarında maaş bağlanma kriteri engellinin yaşadığı hanedeki kişilerin gelir ortalaması değil, muhtaç engellinin kendi geliri ve sosyal güvencesi baz alınarak değerlendirilmesi uygun olacaktır. 2828 sayılı bakım ücretinden yararlanmada da kriterlerin oranının asgari ücrete çıkarılması mağduriyetlerin en aza indirilmesini sağlayacaktır. Bize her gün engelliler günü diyoruz” ifadelerine yer verdi.