Bozüyük Halk Eğitim Merkezi'nden muhteşem konser

Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran müzik sevenler Koro Şefi Arzu Elmacı yönetimindeki Halk Müziği korosu tarafından seslendirilen eserlere alkışlar ile eşlik etti. Türk Halk Müziğinin en kıymetli eserlerinin seslendirildiği konser yaklaşık 2 saat sürerken, Bozüyüklü müzikseverler unutulmaz bir akşam yaşadı.

Konser sonunda Koro Şefi Arzu Elmacı'ya Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Susam tarafından çiçek takdim edildi. Konserde emeği geçen herkese teşekkür eden Koro Şefi Elmacı, salonu dolduran müzik sevenler ile birlikte böylesine güzel bir konsere imza atmanın yaşattığı mutluluğu dile getirdi.

Düzenlenen konsere, çok sayıda müziksever katıldı. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu koro üyelerini ve müzisyenleri tebrik etti.