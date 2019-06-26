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Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nden “15 Temmuz Şehitlerini Anma Satranç Turnuvası”

Bozüyük’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü nedeni ile satranç turnuvası düzenlendi.

Bozüyük'te 15 Temmuz Şehitlerini Anma Günü nedeni ile satranç turnuvası düzenlendi.


Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen ve sporcuların 4 farklı kategoride yarışacağı turnuvaya Türkiye Satranç Turnuvası (TSF) Lisansına sahip 2018-2019 yılı vizesi yapılmış sadece Bilecik lisanslı 2012 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek. Bozüyük Kumral Abdal Anadolu Lisesi'nde 10-11 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan satranç turnuvasının ödül töreni ise 11 Temmuz 2019 Perşembe günü son turun bitiminden sonra gerçekleştirilecek. Edinilen bilgiye göre katılımcılar başvurularını 8 Temmuz 2019 Pazartesi gününe kadar yapabilecekler.

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