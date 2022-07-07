Bozüyük İlçe Mezarlığı'nda bayram çalışmaları

Mezarlık içerisinde yapılan bayram hazırlıkları çerçevesinde; ot biçme, bordür boyama, genel temizlik, asfalt yama ve yol düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan faaliyetler sonrasında mezarlık, temiz ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca arife günü vatandaşların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından ücretsiz seferler düzenlenecek. Ücretsiz otobüs seferleri saat 10:00'dan itibaren Yeşilkent Mahallesi'nden başlayarak İsmet İnönü Caddesi, Saraycık Caddesi ve mezarlık hattı üzerinden gün boyu devam ederek, vatandaşların ulaşımını sağlayacak. Aynı zamanda mezarlık içerisinde de yaşlı ve hastaların kabir ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla ikinci bir araç daha ücretsiz olarak hizmet verecek.