İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projelerine bir yenisini daha ekliyor

Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) çerçevesinde, “180 Gün 180 Anı Veli” projesi için hazırlıklarını tamamladı.


Öğretmen ve öğrencilerden sonra veliler için anı projesi ile ilgili çalışmalar yapıldığını belirten Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir; “Aile, eğitimin önemli bir paydaşıdır. Eğitim açısından destekleyici bir tutum sergileyen ailelerin çocuklarının okul başarılarının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, ailelerin çocuklarıyla birlikte yürüdükleri eğitim yolculuğunda yaptıkları paylaşımlar, biriktirdikleri anılar, verdikleri mücadeleler ve birlikte kazandıkları başarılar büyük bir değer ifade ediyor. Bu düşüncelerden hareketle Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak velilerimizin çocuklarıyla birlikte yaşadıkları deneyimlerini, duygularını ve geleceğimizi şekillendiren öğretmenlerimizle geçirdikleri süreçleri paylaşabilmeleri adına '180 Gün 180 Anı Veli' projesini hazırladık dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.