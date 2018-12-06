Bozüyük ilçesinin tanıtımı için bastırılan kişisel pullar teslim edildi

Bozüyük Belediye Başkan yardımcısı Barış Oğuz, PTT Bilecik Başmüdürlüğü tarafından Bozüyük ilçesinin tanıtımı için hazırlanan kişisel pulları PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt'tan teslim aldı. Burada Başkan Yardımcısı Oğuz ile bir süre sohbet eden PTT Bilecik Başmüdürü Serhat Bozkurt, PTT'nin Türk pulculuğuna yeni bir boyut getirdiğini belirterek “Filateliyi sevdirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı kişisel pul uygulaması kapsamında Bozüyük Belediyesi tarafından ilçe tanıtımına yönelik hazırlatılan kişisel pulları teslim ettik. İlçenin tanıtımını yapabilmek için tasarlanan ve ilçemizin farklı kültürel ve tarihi değerinin yer aldığı bu pullar ilçemizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Bozüyük Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'ya bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Başkan Yardımcısı Barış Oğuz da “PTT Müdürlüğümüz ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ve ortak çalışma neticesinde hazırlanan koleksiyon değerindeki pullarımız, kentimizin tanıtımı için çok önemli. Tarihi mekânlarımız bu pullar ile ölümsüzleşecek” dedi.