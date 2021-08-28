İhlas Haber Ajansı

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Bozüyük itfaiyesinden yangın eğitimi

Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından ilçedeki market ve fabrika çalışanları yangın eğitimi verildi.


İtfaiye müdürlüğünce verilen yangın eğitimlerinde yangına karşı alınacak önlemler, yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması konusunda bilgiler verilerek yangının fark edildiği andan itibaren öncelikle 112 numaralı ihbar hattının aranması gerektiği belirtildi. Eğitimde ardından su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün anlatıldığı eğitimlerde yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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