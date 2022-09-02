Bozüyük, kurtuluşun 100. yılını konserlerle kutluyor

yıl dönümünü kutlama etkinlikleri, yerel sanatçıların ve genç yeteneklerin konserleriyle devam ediyor.

İlgi ile izlenen ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen kurtuluş günleri etkinliklerinde genç yeteneklere de fırsat veren “Sahne Senin, Yıldız Sensin” bölümü de yoğun ilgi görüyor. Etkinliklerin 6. gecesinde sahne alan lise öğrencisi Ecrin İncesu başarılı performansı ile göz doldururken sevilen şarkıları Bozüyüklü gençler için seslendirdi. Ecrin'in sahnesinin ardından sahneye gelerek Ecrin'i cesareti ve özgüveninden dolayı tebrik eden Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, “Bu sahne kurtuluş günleri etkinliklerimizde yerel sanatçılarımıza, kendi değerlerimize imkân verip sizlerle buluşturmak içindi. Onun öncesinde amacımız; kendine güvenen, özgüveni olan, sesine güvenen kardeşlerimizi sahneyle buluşturmaktı. Bu yüzden Ecrin'e teşekkür ediyorum. Diğer gönüllü arkadaşlarımızı da bekliyoruz” diyerek çiçek takdim etti.

Programda daha sonra Bozüyük'ün sevilen seslerinden Cem Yegül ve orkestrası sahne alarak Türk Sanat Müziğinin seçkin eserleri ile fantazi- arabesk grubundaki en güzel şarkıları Bozüyüklüler için seslendirdi. Muhteşem fasıllarında yer aldığı konser programında izleyenler hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek eğlenceli bir gece geçirdi. Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu sahneye gelerek izleyenlere güzel bir müzik ziyafeti yaşattıkları için Cem Yegül'e ve orkestrasına teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu. Burada da kısa bir konuşma yapan Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu “Çok büyük, çok güzel bir ilçeyiz. Kendi değerlerimiz, kendi müzisyenlerimiz var. Sahne onlarındı, 4 Eylül'e kadar da devam edecek. Sahnemizde ‘burası milletin Makûs talihinin yenildiği yer' yazıyor. En çok eğlenmeyi biz hak ediyoruz. Burası Kurtuluş Savaşı'nın yön değiştirdiği, düzenli ordulara geçildiği, milletin moral bulduğu yer. Çok kıymetli topraklarda yaşıyoruz. Çok kıymetli değerlerimiz var. Bunun için öncelikle Allah'a şükredeceğiz, ondan sonra bu savaşın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, atalarımıza, dedelerimize, burada bize eğlenmeyi nasip ettikleri için hepsine teşekkür etmemiz gerekiyor.” dedi.