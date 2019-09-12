Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi ve yörede faaliyet gösteren 15 KOBİ'nin de proje ortağı olduğu İmalat Sanayi Sektörünün, Mesleki Eğitim Yolu ile Desteklenmesi başlıklı proje, program otoritesi tarafından kabul edilerek ilçenin başarılı okuluna 838 bin TL hibe tahsis edildi.

Proje kapsamında, Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Teknoloji Odaklı Sürekli Eğitim Merkezi kurulacak. Oluşturulacak mesleki eğitim merkezinde, CNC torna ve CNC frezenin de bulunacağı CNC Eğitim Laboratuvarı, Kaynak Simülasyon Laboratuvarı, CNC Simülasyon Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Makine Bakım ve Onarım Atölyesi ile bu mekanların donatım gereçleri, muhtelif ilgili ekipman ve müştemilatı, Derslik, Brifing Odası bulunacak. Ayrıca, okulda eğitimi verilen meslek alanlarının makine parkı ve ekipman kapasitelerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında, atölyelere muhtelif Elektrik ve Elektronik alanı eğitim setleri, Tesisat alanı eğitim setleri, Otomasyon alanı yazılım ve eğitim setleri, bilgisayarlar ve muhtelif içerikli yazılımlar satın alınacak.

Öğretmen ve öğrenciler ile bölgede yaşayan diğer yetişkinler, öğrenciler ve öğretmenler için değişik içerikte eğitimler, fuar gezileri, Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgelerindeki muhtelif imalat sanayisi fabrikaları ve üretim tesislerine iş başı gözlem ve inceleme ziyaretleri, muhtelif içerikte toplantılar, buluşmalar, diğer bilimsel faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Bunların dışında, proje dâhilinde, ilçede ulusal çapta bir çalıştay da düzenlenecek. Ayrıca, okulun bünyesinde Mesleki Yeterlilikler Kurumu Eğitim Sınav ve Belgelendirme Merkezi de kurulacak, TURKAK akreditasyonu sağlanacak ve bu alanda Türkiye'de bir ilk oLarak kamusal eğitim sektöründe gerçekleştirilecek.

Elde edilen bu büyük başarı nedeniyle İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Okul Müdürü Yusuf Özcan ve okul yönetimini ziyaret ederek tebrik etti. Başarılarından dolayı Okul Müdürü Yusuf Özcan'ı kutlayan Mahmut Demir, “Bu başarı ilçemizin gururu olan okulumuza ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.