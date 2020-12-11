İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozüyük MYO'da görev değişimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Bozüyük Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) görev değişimi yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) görev değişimi yapıldı.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt'un katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde, Bozüyük MYO Müdürü Prof. Dr. Faruk Akın görevini Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan'a devretti. Rektör Beydemir, gerçekleşen devir teslim töreninde Prof. Dr. Faruk Akın'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan'a da yeni görevinde başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.