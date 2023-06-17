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Bozüyük otogarında Kurban Bayramı öncesinde temizlik

Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin dış cephe camları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.

Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin dış cephe camları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tazyikli su ile yıkanarak temizlendi.


Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından terminalin iç bölümlerinde rutin olarak yapılan günlük temizlik çalışmalarının yanı sıra özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dış cepheler de merdivenli İtfaiye aracı yardımıyla yıkanarak temizlendi. İtina ile yapılan temizlik çalışmaları ile terminalin her zaman temiz ve düzenli olması sağlanırken ekipler ilçe genelindeki çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor.

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