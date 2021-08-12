Bozüyük 'Sosyal ve Kültürel Tesis'ine kavuşuyor

Bilecik Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yapımı devam eden 4 Eylül Mahallesi'ndeki 'Sosyal ve Kültürel Tesis' projesini yerinde inceleyerek çok yakında biteceği müjdesini verdi.

Projeyi gezerek, ekiplerden bilgi alan Başkan Bakkalcıoğlu, “4 Eylül Mahallesi Sosyal ve Kültürel Tesisi çalışmalarını yerinde inceledik. Yeniden rezive ettiğimiz projemizle kültürel ve sosyal bir alan haline getirdiğimiz tesisimizin çok yakında bitişine hazırlanıyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum” dedi.

Bakkalcıoğlu incelemelerinin ve verdiği bilgilerin ardından çalışanlara kolaylıklar dileyerek, ilçeye pek çok yeni eser kazandırılacağını belirtti.