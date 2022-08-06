Bozüyük tren garına kütüphane kuruldu

TCDD personeli tarih doktora öğrencisi Mehmet Can Çetin tarafından Bozüyük YHT Gar Müdürü Sami Küçük. gar personeli Nedim Doğan ve TCDD personellerinin destekleri ile kısa sürede tamamlanarak yolcuların hizmetine açıldı.

Açılan kütüphane içerisinde ansiklopedik araştırma eserleri, roman, hikaye, çocuk kitapları, dini eserler ile dergi ve mecmualar yer almakta olup ayrıca okuma salonunda yolcuların rahatlıkla ders çalışabilecekleri ortamda bulunmakta.

Ankara YHT garından sonra Bozüyük YHT garında kurulan kütüphane ilk istasyon kütüphanesi olma özelliğine sahip olduğu öğrenildi.