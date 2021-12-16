'Bozüyük Yükseköğreniminin Geleceği' konuşuldu

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, ilçenin yükseköğrenim kenti olması adına düzenlenen ‘Bozüyük Yükseköğreniminin Geleceği' isimli toplantıya katıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesi İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve akademisyenlerin katıldığı 'Bozüyük Yükseköğreniminin Geleceği' isimli toplantı düzenlendi. Gerçekleştirilen toplantıda, Bozüyük'ün bir yükseköğrenim kenti olması adına pek çok önemli konu görüşülerek fikir alışverişinde bulunuldu.