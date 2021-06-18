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Bozüyüklü 'Bizim Kızlar' finallere hazırlanıyor

Bilecik Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı kazananın 2.

Lig'e çıkacağı bölgesel lig final müsabakalarına hazırlanıyor.


Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı geçtiğimiz hafta oynanan grup müsabakalarında Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımı ile Bilecik Belediyesi Spor Kulübü'nü 3-0 yenerek finale yükseldi. Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren takım final grubundaki ilk maçını 21 Haziran 2021 Pazartesi günü Kütahya'da Balıkesir Havran Fatih Spor ile oynayacak. Saat 14:00'te başlayacak olan karşılaşma belediyemiz facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak.

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