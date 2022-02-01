Bozüyüklü genç sporcular ildeki başarılarını sürdürüyor

Turnuva tüm hızı ve heyecanı ile devam ederken, Basketbol U-16 Erkekler ve Kızlarda "il şampiyonu" olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A) takımları; kupa ve madalyalarını Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk'ün elinden aldı. Voleybol Küçük Kızlarda ise Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor (A) Takımı yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.