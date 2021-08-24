Bozüyüklü kadın voleybolcular 2. Lig'e son sürat hazırlanıyor

Ligi'nde mücadele edecek olan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sezon öncesi hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

Ekim ayında başlayacak olan Ligi temsilcisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu sporcularla bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu, Mehmet Ali Karasu, takım yöneticileri ve teknik ekip katıldı. Sporcular ilgi ve desteğinden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na teşekkür ederken, Bozüyük'ü en iyi şekilde temsil etmek için çok çalışacaklarını söylediler.