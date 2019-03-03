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Bozüyüklü minikler için "Sevimli Panda" sahnelendi

Bozüyük Belediyesi’nin hafta sonu tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Sevimli Panda” adlı çocuk oyunu minik tiyatro severler ile buluştu.

Bozüyük Belediyesi'nin hafta sonu tiyatro etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Sevimli Panda” adlı çocuk oyunu minik tiyatro severler ile buluştu.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak ve 2 seans halinde sahnelenen oyun, miniklere keyifli dakikalar yaşattı. Sahnelenen oyun hem çocuklar hem de ebeveynleri tarafından ilgiyle karşılandı. Yoğun ilgi gören tiyatro oyununu izlemeye gelen farklı yaş grubundan izleyiciler performansını beğendikleri tiyatro oyuncularını, gösterimin bitiminde uzun süre alkışladılar. Ayrıca çocuklara hayvan sevgisi ve doğa sevgisini öğretmeye yönelik eğitici ve öğretici bir oyun olan “Sevimli Panda” adlı çocuk oyunu konusu ile de beğeni topladı.

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