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Bozüyüklü ramazan davulcuları göreve hazır

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayı öncesinde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcular hem hünerlerini sergiledi hem de görev alacakların mahallelerdeki görev dağılımı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Ramazan ayı öncesinde vatandaşları sahura kaldıracak olan davulcular hem hünerlerini sergiledi hem de görev alacakların mahallelerdeki görev dağılımı yapıldı.


Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu mahalle muhtarları ve mahallelerde görev alacak davulcular ile bir araya geldi. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda davulculara uymaları gereken kurallar bildirilerek, davul çalacakları mahalleler konusunda görev dağılımı yapıldı. Öncelikle hünerlerini sergileyen davulcular Ramazan ayı boyunca söyleyecekleri manilerden örnekler vererek davul çaldı. Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu'nun da davul çaldığı toplantı renkli görüntülere sahne oldu. Toplantıda ayrıca davulculara özellikle hava şartları bahane edilerek kesinlikle davul çalınmamazlık yapılmayacağı, hasta ya da acil işi olan davulcuların yerine başka davulcu görevlendirileceği, vatandaşların camlarının önünde rahatsız edecek kadar davul çalınmayacağı, hiçbir davulcunun, diğerinin mıntıkasında davul çalamayacağı bilgisi verildi.


Ramazan ayının olmazsa olmazlarından olan davulcular ise görev alacakları mahallelerde söyleyecekleri çeşitli maniler ile bu ayın ruhunu yansıtacak ve gelenekleri yaşatacak şekilde çalışacaklarını dile getirdiler.

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