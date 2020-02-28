Bozüyüklü Uzman Çavuş, İdlib'deki hain saldırıda yaralandı

Suriye'nin İdlib kentindeki hain saldırıda Bilecik Bozüyüklü Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, yaralandı. Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken ambulansla memleketi Bozüyük'e götürülmek için yola çıktığı kaydedildi.

Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Kırklareli Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı'nda görevli iken yaklaşık 7 ay önce Suriye'ye gönderildi. Oradan da bir süre önce İblib kentine sevk edilerek rejim güçlerine karşı kahramanca mücadele etti. Ertemiz, Regaip Kandili akşamı düzenlenen hain hava saldırısı sonucunda ise yaralandı. Uzman Çavuş Ertemiz'in daha 15 gün önce izinli olarak geldiği memleketi Bozüyük'ten İdlib'e dönüş yaptığı öğrenildi.