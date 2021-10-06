Bozüyüklüler doktor istiyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hastaneden randevu alamadığını veya 15 gün sonraya randevu verildiğini iddia eden vatandaşlar duruma tepki göstererek, "İlçemize yeni hastane yapılıyor. Hastane değil doktor istiyoruz" dedi.

Bozüyük'te vatandaşlar, başta ortopedi ve kulak, burun, boğaz olmak üzere çoğu poliklinikten randevu alamadıklarını veya 10-15 gün sonraya randevu verildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. İlçeye yeni yapılan yüzde 99'u tamamlanan Bozüyük Devlet Hastanesinin devreye girmesiyle doktor sorununun çözülmesini isteyen Bozüyüklüler, yeni hastanenin açıklamasını dört gözle bekliyor.

"Eğer yine randevular 15 gün sonraya verilecek ise yeni yapılan hastanenin hiçbir önemi kalmaz"

Yaşar Yılmaz adlı vatandaş, Bozüyük Devlet Hastanesinden göğüs hastalıkları bölümünden randevu alamadığını ve Eskişehir'de özel bir hastaneye gittiğini anlatarak, "Yakın zamanda yeni hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte randevu sürelerin kısalmasını ümit ediyoruz. Şu an hastanemizden randevu almaya kalktığımızda ya randevusu kapalı oluyor yada 15 gün sonraya randevu veriliyor. İnşallah yeni hastane faaliyete geçtiğinde randevu alma süresi en aza iner. Tabi yeni hastane yapılması güzel bir şey fakat ilçemizin nüfusunu karşılayabilecek kadar doktorların görev yapmasını istiyoruz. Eğer yine randevuların 15 gün sonraya verilecek ise yeni yapılan hastanenin hiç bir önemi kalmaz" dedi.

"Eskiden muayene olmak için hastanede sıra beklerdik, şimdi 15 gün evde bekliyoruz"

Yaşar Yılmaz, "Eskiden muayene olmak için hastanede sıra beklerdik. Şimdi ise 15 gün evde bekliyoruz. Bazı hemşerilerimiz muayene olmak için Eskişehir' e gidiyorlar. Yetkililerden bu randevu sistemine bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.