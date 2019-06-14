Bozüyük'te 13 bin 772 öğrenci karne aldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı tamamlanmasıyla birlikte toplam 13 bin 772 öğrenci karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatiline çıktı.

İlçe genelinde 4 bin 44 ilkokul, 4 bin 366 ortaokul ve 3 bin 756 lise öğrencisi karne heyecanı yaşadı. Karne töreni Kaymakam Hasan Yaman'ın katımıyla Bozüyük Ahmet Yesevi İlkokulu'nda yapıldı. Karnelerini alarak yaz tatiline giren öğrencilerin ise sevinçleri görülmeye değerdi. Karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini veren Kaymakam Hasan Yaman, öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak iyi tatiller diledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ise mesajında “2018-2019 eğitim-öğretim yılı bugün 13 bin 772 öğrencimizin karnelerini almasıyla sona erdi. Öğrencilerimiz, karnelerini alacaklar, yoğun bir okul dönemi sonunda tatile girecekler. Bu tatil öğrencilerimizin dinlenmeleri, oyun oynamaları, daha fazla kitap okumaları, sevdikleriyle birlikte zaman geçirmeleri için önemli bir fırsat olacaktır. Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Ancak her bitiş yeni bir başlangıcı beraberinde getirir. Geçmişini iyi bilen, geçmişini sağlam temellere oturtan, geçmişiyle korkusuzca yüzleşen ve hatalardan ders çıkarıp geleceğe ulaşan bireyler geleceğin de sahipleri olmaktadırlar. 14 Haziran günü alınan karneler öğrencilerimizin bir yıl boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri performansın değerlendirilmesi olacaktır. Elbette bir insanın değeri rakamla ölçülemez; ancak alacağınız karneler, sizin emeklerinize biçilmiş birer karşılıktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğrencilerimize iyi tatiller dilerken, ilçe genelinde sorunsuz, başarılı bir eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasında özveri ile çalışan Bozüyük İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü personeline, okul müdür ve müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, okul personellerimize, teşekkür ediyor, öğretmen ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmelerini diliyorum” dedi.

Tören toplu olarak İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı akademik takvime göre 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül 2019'da başlayacak.