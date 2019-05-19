Bozüyük'te 19 Mayıs 100. yıl tenis turnuvası

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen 100. yıl masa tenisi turnuvası yoğun ilgi gördü.

Bilecik Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs'ın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen müsabakalar büyük bir heyecana sahne oldu. Turnuvada Bozüyük'den yaklaşık 30 sporcu yer aldı. Gün boyu süren zorlu mücadelelerin ardından turnuvada dereceye girenlere madalyaları Bozüyük İlçe Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Rüştü Yıldırım ve Masa Tenisi İl Temsilcisi Cumhur Yıldızçiçek tarafından takdim edildi.