Bozüyük'te 19 Mayıs Dart Turnuvası düzenlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bilecik İl Temsilciliği iş birliğiyle dart turnuvası düzenlendi.

Turnuva; Yıldızlar, Gençler Kız-Erkek ve Büyükler Kız-Erkek kategorilerinde yapıldı. Turnuvada dereceye giren katılımcılara madalyalarını Bilecik Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Dilaver Tetik, Bilecik Gençlik ve Spor Gençlik Hizmetleri Müdürü Yaşar Karabulut, Bilecik Gençlik ve Spor Şube Müdürü İbrahim Leylek ve Bozüyük İlçe Spor Müdür Vekili Selçuk Özdemir takdim ettiler.

Turnuvaya olan yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini belirten TBBDF İl Temsilcisi İsmail Torunlar, dereceye giren katılımcıları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.